”Cuidaremos que presupuesto se ejerza con responsabilidad”, resalta Giulianna Bugarini al recibir Paquete Fiscal 2026 

Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2025.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, al recibir el paquete económico para el ejercicio 2026, por parte del Poder Ejecutivo, adelantó que comenzarán con los trabajos de revisión y análisis para dictaminar un paquete fiscal en beneficio de las y los michoacanos.

Ante la presidenta de la Junta de Coordinación Política y el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, la legisladora recibió el proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la mano del Secretario de Finanzas, Luis Navarro García, ante quienes destacó la sana relación que existe entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

“Hoy será nuestra tarea empezar a analizar, a dictaminar para que este paquete sea en beneficio de nuestro estado. Nuestro papel como Congreso del Estado de Michoacán es cuidar que el presupuesto de las y de los michoacanos se siga ejerciendo como hasta hoy, con responsabilidad”, detalló.

Explicó que seguirán escuchando las exigencias de la ciudadanía en la búsqueda de contribuir en beneficio de ésta, y que en los próximos días estarán informando acerca del detalle del contenido del paquete económico, bajo un proceso transparente, a la vista de todas y de todos los michoacanos.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Alfredo Anaya Orozco, reconoció el trabajo responsable y cuidadoso que ha venido haciendo la administración estatal. Agradeció la puntual entrega del paquete fiscal 2026 y puntualizó que seguirán trabajando a favor del Estado de Michoacán.

El Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda mencionó que el proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos es un paquete muy bien balanceado, sin déficit, sin deuda pública, que contempla incrementos importantes en áreas sustanciales de la administración.

Por su parte, el Secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro detalló que el paquete fiscal para el ejercicio 2026 contempla recursos por el orden de los 107 mil 887 millones de pesos, con un incremento superior al 9 por ciento con respecto del ejercicio actual.

Agradeció a las y los diputados de la 76 legislatura por el voto de confianza otorgado a la administración estatal para la contratación de obras multianuales, las cuales han sido cubiertas conforme a lo proyectado, lo que les llevará en el 2026 a contar con un presupuesto más cómodo que permitirá invertir recursos en otras áreas.

Explicó que en el presupuesto de egresos 2026 se contemplan incrementos importantes a la Secretaría de Educación, a los Subsistemas Educativos, a la infraestructura educativa y deportiva; así como a diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial.

Agregó que la composición del presupuesto la lograron gracias a la recaudación local, con la implementación del gobierno digital “y eso ayuda a darle una mayor respuesta a los ciudadanos en obras, acciones y programas”.

Durante la entrega también estuvieron presentes las y los legisladores: Belinda Iturbide Díaz, Adriana Campos Huirache, Melba Edeyanira Albavera Padilla, Sandra Arreola Ruíz, Grecia Aguilar Mercado, Brissa Arroyo Martínez, Reyes Galindo Pedraza, Marco Polo Aguirre Chávez, Baltazar Gaona García, Vicente Gómez Núnez, José Antonio Salas Valencia, Antonio Carreño Sosa, Alfonso Chávez Andrade y Juan Pablo Celis Silva.