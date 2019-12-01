“Cuidar el agua no es detener el desarrollo, es garantizar que Querétaro tenga futuro”: Sully Mauricio

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- “Cuidar el agua no es detener el desarrollo, es garantizar que Querétaro tenga futuro”, afirmó la diputada Sully Mauricio Sixtos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, al presentar ante el Pleno de la LXI Legislatura de Querétaro, un exhorto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para actualizar las concesiones de los pozos existentes en el estado la cual se aprobó por unanimidad durante sesión ordinaria del Congreso local.

Explicó que esta iniciativa busca asegurar la disponibilidad y la equidad en el uso del agua, ante la creciente demanda por el desarrollo poblacional, agrícola e industrial. Señaló que muchas concesiones fueron otorgadas hace más de veinte años, bajo condiciones ambientales muy distintas, lo que hoy genera desigualdad y presión sobre los acuíferos.

“No se puede administrar el agua con permisos del pasado. Querétaro necesita decisiones basadas en información actualizada y en criterios de justicia”.

Agregó que actualizar la regulación no significa frenar el crecimiento, sino ordenar con responsabilidad para dar certeza jurídica a quienes cumplen y regularizar los pozos que operan fuera de norma.

Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, destacó que el exhorto fortalece la coordinación entre la Federación, el Estado y los Municipios. “La equidad hídrica empieza cuando todos jugamos con las mismas reglas. El agua es un derecho humano, pero también una responsabilidad compartida”.

Celebró el respaldo unánime de las y los legisladores. “Votar a favor de este exhorto es votar por la certeza, la equidad y la sustentabilidad. Querétaro necesita una planeación hídrica con visión de futuro para proteger su patrimonio natural y social”.