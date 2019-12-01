Cuestionan presencia de Yunes Márquez en reunión de la OCDE en París pese a tener licencia en el Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 21:26:32

Ciudad de México, 11 de marzo de 2026.- La presencia del senador con licencia Miguel Ángel Yunes Márquez en la reunión plenaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizada en París, Francia, generó cuestionamientos en el Senado de la República luego de que la senadora del PAN, Laura Esquivel, exhibiera una fotografía del legislador durante el encuentro internacional.

Durante la sesión, la legisladora panista señaló la aparente incongruencia de que Yunes Márquez participara en el evento cuando actualmente se encuentra con licencia de su cargo, mientras que su escaño es ocupado por su suplente.

Ante los señalamientos, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Castillo, confirmó la asistencia de Yunes Márquez, aunque aclaró que no acudió en representación oficial de la Cámara Alta.

“El senador Yunes fue a título personal, no está representando al Senado de la República. Es una reunión de la OCDE”, explicó.

Castillo también aseguró que el viaje a Europa no fue financiado con recursos públicos, ya que según dijo el propio Yunes Márquez cubrió sus viáticos.

No obstante, la polémica creció luego de que la senadora Laura Esquivel señalara que en la página oficial de la OCDE el exalcalde de Boca del Río aparece acreditado como “miembro del Parlamento”, una designación que, afirmó, contradice la versión de que su asistencia fue únicamente a título personal.

El hecho abrió el debate sobre los límites de representación internacional de funcionarios que se encuentran con licencia y que, formalmente, no están ejerciendo funciones legislativas.