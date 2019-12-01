Cuestiona Barragán desempeño de 76 Legislatura y critica costo de sesiones fuera del Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, 22 de octubre del 2026.- El diputado local morenista, Juan Carlos Barragán Vélez, criticó la baja productividad de la 76 Legislatura y cuestionó el gasto que, afirmó, representan las sesiones solemnes realizadas fuera del recinto del Congreso, como las celebradas en Zitácuaro y Apatzingán.

Señaló que los integrantes de la Legislatura han tenido un desempeño lento y llamó a dictaminar las iniciativas pendientes, en particular las relacionadas con seguridad. Según dijo, las y los legisladores deberían mantener el trabajo parlamentario y debatir las propuestas, incluso cuando la decisión sea rechazarlas.

"En realidad ha sido poco productiva la legislatura, la 76, y pocas capacidades de las y los diputados. Es más, la politiquería que luego hacen dos o tres diputados al interior, como los del PRI o el del PRI, y algunos otros diputados que no son propositivos al interior del propio Congreso", comentó en entrevista el morenista.

En cuanto a la sesiones realizadas al interior de la capital michoacana, el legislador estimó que cada una cuesta entre 700 mil y 800 mil pesos, monto que dijo incluye el traslado del personal y del equipo necesario para instalar el recinto, además de gastos de logística, hospedaje y alimentación. Aclaró que, según su información, a las y los diputados no se les asignan viáticos.

Barragán Vélez consideró que esos recursos podrían destinarse a programas sociales, obras en colonias o apoyos para la población, como la instalación de calentadores solares para madres solteras. Sostuvo que las sesiones podrían realizarse en la sede legislativa, sin asumir el costo de trasladar al Congreso.

El diputado también afirmó que algunos de sus compañeros acuden a esas actividades más por el festejo y la comida que por el trabajo legislativo, y calificó las salidas como “turismo político”. A su juicio, estos eventos han perdido su propósito y no justifican el gasto que generan.