Cuesta hasta 14MDP actualizar el Atlas de Riesgo en Querétaro: PC Estatal Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 12:44:15

Querétaro, Querétaro, a 9 de noviembre 2026.- Renovar de manera integral esta herramienta de planeación territorial requiere una inversión de entre 10 y 14 millones de pesos, reconoció Javier Amaya Torres, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), quien destacó que el sistema operativo se alimenta diariamente.

“Esta cifra varía dependiendo del grado de profundidad técnica y los componentes urbanos que se requieran incorporar”.

Sobre la operatividad de esta herramienta y las solicitudes de los municipios, explicó que las demarcaciones tienen acceso libre a datos especializados, mientras que el área de Gestión de Riesgos y Emergencias de la dependencia robustece de manera permanente el sistema con capas de información diaria e historiales que sirven de base para la toma de decisiones ante eventualidades.

A pesar del costo que implica una renovación profunda del Atlas, Amaya Torres subrayó que la plataforma actual se encuentra debidamente alimentada y funcional. Asimismo, distinguió este instrumento de planeación de los sistemas de medición sismológica en tiempo real, los cuales operan bajo una estrecha coordinación con el ámbito académico.

Recordó que el estado mantiene una alianza estratégica con el Instituto de Geociencias de la UNAM, institución que opera un centro de monitoreo permanente desde su campus Juriquilla para el seguimiento riguroso de la actividad geofísica en territorio queretano.

En otro tema, el coordinador de Protección Civil advirtió que el estado ya percibe los efectos de la temporada invernal con la presencia del cuarto frente frío, de un total de 56 sistemas frontales estimados a nivel nacional para este ciclo anual.

Explicó que, para las próximas horas y días, el pronóstico se prevé para la Zona Metropolitana, Lluvias de ligeras a moderadas y en la Zona Serrana se registrarán precipitaciones ligeras de manera generalizada.

Exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, extremar precauciones y proteger a los sectores más vulnerables de la población, como menores de edad y adultos mayores, manteniéndose informados a través de los canales oficiales de comunicación.