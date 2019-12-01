Cuenta Querétaro con una bolsa de casi 80 mdp para atender daños por lluvias: Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 20:16:17

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- La administración estatal cuenta con una bolsa cercana a los 80 millones de pesos para atender los daños ocasionados por las lluvias registradas durante el fin de semana, afirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

Explicó que, de este monto, 38 millones de pesos son provenientes del municipio de Querétaro y entre 40 y 50 millones del Gobierno estatal, sin embargo, se buscará la manera de que la Federación los apoye para atender el tema de infraestructura.

“Hay una bolsa preparada por parte del estado y de los municipios para poder atender este tipo de emergencias, al hacer la declaratoria ese apoyo pasa hacer aplicado y se puede acceder a él (…)

“Estamos hablando de prácticamente 80 millones de pesos y se está pidiendo al gobierno federal que nos apoye con recursos adicionales”.

Dijo que ha sostenido comunicación con la Secretaría de Gobernación y con el subsecretario de Infraestructura federal, a quienes solicitó respaldo para atender las afectaciones.

“Yo hablé con la Secretaría de Gobernación el sábado temprano para pedirle apoyo por algunas cuestiones de infraestructura, y también con el subsecretario de Infraestructura del país”.

Afirmó que nunca antes en la historia del estado se había desplegado una cantidad tan amplia de servidores públicos para atender una contingencia de esta magnitud.

“Nunca en la historia de Querétaro, en una contingencia de este tamaño, habían salido tantos servidores públicos a ayudar a la población”.

Explicó que dependencias estatales, municipales, Ejército y Guardia Nacional participaron en las labores de auxilio desde las primeras horas posteriores a la tormenta.