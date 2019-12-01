Cuatro años, cuatro legados; Bedolla presenta informe de gobierno en Morelia

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre de 2025. - El mandatario Alfredo Ramírez Bedolla presentó en Morelia su cuarto informe de gobierno, donde expuso, junto con los principales beneficiados, los cuatro grandes legados que dejará para Michoacán al término de su sexenio. Se trata de obra pública, visión social y ambiental, movilidad y la recuperación de la rectoría de la educación.

Arropado por cientos de michoacanos, el gobernador detalló cómo a lo largo de cuatro años se ha materializado la transformación en el estado, a través de caminos que se construyen; los servicios que llegan a las familias como la salud, educación, seguridad; o en la superación de la pobreza; así como de recuperar el verdadero sentido de la política, apegado al principio de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Ramírez Bedolla demostró que en su gobierno se rompió el mito de que Michoacán era un estado pobre. Informó que con 40 mil millones de pesos de recursos estatales y sin generar deuda hoy se construye un mejor estado con hospitales, escuelas, campus universitarios, mercados, carreteras, puentes, distribuidores viales y teleféricos en Morelia y Uruapan.

El mandatario habló sobre cómo se impulsa una revolución en movilidad con sentido humano y que está cambiando la vida de miles de familias, con el único objetivo de levantar ciudades más humanas, siguiendo los pasos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en Ciudad de México construyó teleféricos y segundos pisos del periférico.

Dio cuenta de cómo se implementa una nueva visión en materia de medio ambiente, con desarrollo, pero con ética ambiental y justicia. "Por eso defendemos nuestra tierra, gente y bosques”, dijo. Y se hace con ayuda de los jóvenes, para plantar 10 millones de árboles; con tecnología, a través del sistema de videovigilancia Guardián Forestal; y de la mano de las comunidades indígenas, para la recuperación del lago de Pátzcuaro.

En materia de finanzas, donde antes imperaba desorden, saqueo, derroche, corrupción, irresponsabilidad y quiebra total, ahora hay control de los recursos públicos, honestidad, disciplina, austeridad y transparencia. “Combatimos de frente la corrupción y pusimos fin a los lujos y privilegios de una élite política que confundió el poder público con impunidad”, afirmó.

Demostró que la frase “es tiempo de mujeres” no es solo un eslogan, al legalizar el derecho a decidir sobre su cuerpo; que la política de cuidados también es gobernar, por eso se apoya a mujeres y familias con niñas y niños con cáncer con apoyos económicos para que no abandonen su tratamiento médico, que es completamente gratuito en Michoacán.

En materia educativa Ramírez Bedolla reportó que hoy la transformación educativa en Michoacán es una realidad, un derecho humano de las infancias y las juventudes que se ha conseguido con tres ciclos escolares completos, pagos completos y a tiempo a los docentes, y la recuperación de derechos, como el acceso a la salud; mientras que para la Universidad Michoacana se ha visto reflejado en la rehabilitación y construcción de campus en Zamora, Uruapan y Huetamo.

Al hablar sobre las comunidades indígenas, el gobernador destacó que Michoacán es el único estado que tiene el cuarto nivel de gobierno que ha decidido honrar su raíz pluricultural reconociendo en su Constitución el derecho a la libre determinación, lo que lo coloca a la vanguardia nacional.

Finalmente, el mandatario informó que, en salud, en un acto de justicia, esta se devuelve a las manos del pueblo, con la construcción de hospitales, con apoyo del Gobierno federal; y que, con el uso de la tecnología, mediante la compra de un acelerador lineal y PET Scan se brinda atención gratuita para combatir y detectar el cáncer.

Acompañaron al gobernador el exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de Presidencia, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; autoridades de los tres órdenes de gobierno, militares y de seguridad; funcionarios públicos de Tabasco y Oaxaca; legisladores federales y locales; representantes del sector empresarial y de partidos políticos; magistradas y magistrados; así como líderes, integrantes del gabinete legal y ampliado, delegados federales, mandos militares, presidentes municipales, asociaciones civiles, órganos autónomos, artistas, deportistas, dirigentes de sindicatos, habitantes de comunidades con autogobierno y público en general.