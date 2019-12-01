Cuartel Kuarichas, eje de capacitación y coordinación operativa para la Meseta Purépecha: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 10:13:07

Morelia, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- El nuevo Cuartel Kuarichas que arrancó operaciones el pasado domingo y que se ubica en San Felipe de los Herreros, brindará capacitación técnica y operativa constante para los elementos de las rondas comunitarias de la Meseta Purépecha, detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Puntualizó que, en dicho complejo policial, los agentes de seguridad de las localidades de dicha región, fortalecerán sus capacidades operativas con la instrucción que se brindará de forma permanente.

“En este espacio se podrán definir acciones coordinadas entre los agentes de seguridad de San Felipe de los Herreros, Angahuan y Ahuirán, así como personal de la Guardia Civil y corporaciones de seguridad estatal y federal”, señaló el mandatario.

Refirió que en el cuartel los elementos podrán profesionalizarse y adquirir herramientas que fortalezcan sus labores a través de programas de formación diseñados específicamente para las rondas comunitarias, a fin de dar respuesta puntual ante las necesidades de la población.

El gobernador explicó que con esta infraestructura, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con el respeto a la autonomía de los pueblos originarios, brindándoles el respaldo institucional necesario para que sus sistemas de seguridad operen bajo los más altos estándares de combate al delito.