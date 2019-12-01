Cuarta República presenta el libro "Michoacán en el cine" en el FICM: Gabriela Molina 

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la secretaria de Educación, Gabriela Molina, encabezó la presentación del libro "Michoacán en el cine" de Jaime Vázquez, editado por Cuarta República, Editorial de Michoacán.

El libro coeditado con Huella Digital fue presentado en el teatro José Rubén Romero, donde participaron la secretaria de Cultura, Tamara Sosa; el productor de cine, Hugo Villa Smythe; el crítico de cine, Leonardo García; la directora deneral del FICM, Daniela Michel; y el director de Cuarta República, Carlos Márquez.

Esta obra abarca en 260 páginas la contribución de michoacanas y michoacanos a la cultura y la producción cinematográfica, marcando un referente bibliográfico sin precedentes. La presentación fue acompañada de una exposición fotográfica con material de la Filmoteca UNAM, la cual se encuentra en el Centro Cultural Clavijero.

“El cine tiene una dimensión educativa, es una forma de conocimiento de nuestra sociedad, de sus deseos, sueños y pesadillas, desde su perspectiva crítica social hasta lúdica”, compartió Gabriela Molina, tras destacar el gran trabajo que hay detrás de este libro, que sin duda es un baluarte de la literatura sobre cine.