Costco EUA se suma a la venta de aguacate libre de deforestación: Secma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 09:00:36
Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- La tienda comercial Costco, una de las principales distribuidoras en Norteamérica, solicitará a sus proveedores que el aguacate proveniente de Michoacán cumpla con la certificación Pro Forest Avocado, informó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

El titular de la dependencia explicó que la certificación Pro Forest Avocado establece no comprar producto proveniente de huertas deforestadas en fecha posterior a enero de 2018. Este requisito se alinea con la estrategia de Costco para productos de "alto riesgo" como el aguacate, que exige trazabilidad, monitoreo y verificación mediante esquemas de terceros independientes.

Por ello, este esquema de certificación ofrece beneficios ambientales como trazabilidad completa, independencia total respecto a productores y empacadores, evidencia científica y diligencia ambiental real. El secretario agregó que, además, próximamente se implementará la verificación de la huella hídrica de cada corte con el programa Guardián del Agua, fortaleciendo aún más la sostenibilidad del proceso.

“Es una buena noticia, porque Costco es uno de los consumidores más importantes, alrededor del 30 por ciento del mercado estadounidense lo surte la empresa”, resaltó el funcionario estatal.

Añadió que en junio de este año se enviaron 10 cartas a supermercados de Estados Unidos de América, invitándolos a participar en el Pro Forest Avocado, donde también se cuenta con la colaboración de organizaciones no gubernamentales, las cuales han hecho un llamado a implementar este proceso de diligencia para limpiar la cadena de aguacate de violaciones ambientales.

