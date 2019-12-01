Cortés, Delgadillo y Servín lideran preferencias y llegan con trayectoria pública a la contienda interna del PAN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 15:48:57

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- La contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN) por la candidatura a la presidencia municipal de Morelia, se concentra en tres perfiles con experiencia en el servicio público y una ventaja clara en las preferencias ciudadanas.

De acuerdo con la encuesta Exit poll, David Cortés encabeza la medición con el 27.5 por ciento de la preferencia. Actualmente se desempeña como diputado federal, cargo desde el cual ha participado en trabajos legislativos a nivel nacional, lo que le otorga proyección política y presencia en la agenda pública.

En segundo lugar se posiciona Paola Delgadillo, con el 24 por ciento. Como presidenta del Sistema DIF Morelia, ha encabezado acciones enfocadas en la atención a grupos vulnerables, programas sociales y fortalecimiento de políticas de asistencia en el municipio, lo que le ha permitido mantener contacto directo con diversos sectores de la población.

El tercer sitio lo ocupa Hugo Servín, quien alcanza 21.5 por ciento. En su función como regidor del Ayuntamiento de Morelia, ha participado en el análisis y aprobación de reglamentos, presupuestos y políticas públicas municipales, consolidando experiencia en la dinámica administrativa local, que se suma a su trabajo en territorio, de cerca a los ciudadanos.

En conjunto, los tres aspirantes concentran el 73 por ciento de la intención de preferencia, lo que confirma que la definición de la candidatura panista se disputa principalmente entre perfiles con trayectoria institucional y presencia en distintos niveles de gobierno.

Más atrás se ubican Yankel Benítez, con 10 por ciento, y Adolfo Torres, con 8 por ciento, quienes registran menores niveles de apoyo en este ejercicio demoscópico.

El escenario muestra una competencia cerrada entre los punteros, donde la experiencia legislativa, la gestión social y el trabajo en el cabildo municipal y pie tierra, se perfilan como elementos clave rumbo a la definición interna del PAN en la capital michoacana.