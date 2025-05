Corregidora, Querétaro se prepara para la temporada de lluvias: 'Chepe' Guerrero

Corregidora, Querétaro, a 23 de mayo 2025.- Para hacer frente a las lluvias, el municipio de Corregidora repara y rehabilita la infraestructura pluvial del municipio para evitar inundaciones durante la temporada de lluvia, confirmó Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de esa demarcación.

"En Corregidora no nos vence la lluvia; nos une, nos fortalece, nos pone a prueba y salimos adelante siempre. Les pido que redoblemos el paso, que sigamos siendo ese equipo que no espera a que lo llamen porque ya está ahí, que no conoce la palabra imposible, que sabe que proteger a nuestra gente es más que una tarea: es una misión de vida. Vamos juntos, como lo hemos hecho desde el primer día: con los pies en la tierra, el corazón en la gente y la mirada puesta en el futuro".

Por ello, Guerrero Trápala encabezó la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil 2025, donde destacó el trabajo colaborativo que llevan a cabo las diferentes dependencias municipales con el Gobierno del Estado, Bomberos Querétaro, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) así como la sociedad civil, para prevenir y atender cualquier emergencia durante la temporada de lluvias.

Omar Lugo Aguilar, coordinador municipal de Protección Civil, destacó que contamos con un equipo de 42 profesionales respaldados por un parque vehicular con camionetas, ambulancias, camiones de bomberos, un vehículo todo terreno, una motocicleta, dos drones, tres lanchas y una bomba traga-sólidos remolcable. Igualmente, la estrategia preventiva se refuerza con 12 centros de entrega de costaleras estratégicamente distribuidos en todo el municipio.

Carlos Jiménez, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, dio a conocer que, como parte de los trabajos preventivos, se colocaron dos clapetas en el vaso regulador Puerta Real; se desazolvaron 238 pozos de visita y redes pluviales y se realizaron labores de limpieza en 90 rejillas y 169 fosas sépticas.

Viridiana Nava Rodríguez, secretaria municipal de Obras Públicas, informó que se realizó la reparación y rehabilitación del puente alcantarilla en la calle José María Truchuelo. Asimismo, destacó el trabajo conjunto permanente con la Comisión Estatal de Agua (CEA), la Secretaría Municipal de Servicios Públicos y vecinos del fraccionamiento Puerta Real para realizar las adecuaciones necesarias con el fin de evitar inundaciones, así como los recorridos de supervisión por el río El Pueblito.

El Consejo Municipal de Protección Civil está integrado por las y los titulares de las diferentes secretarías y direcciones del Ayuntamiento, regidores, representantes de la sociedad civil y dependencias de los tres niveles de gobierno.