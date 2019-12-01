Corregidora apoyó a municpios tras las intensas lluvias en Querétaro; informó Chepe Guerrero Trápala

Corregidora, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- Derivado de las intensas lluvias que se registraron desde el viernes pasado en la Zona Metropolitana de Querétaro, el municipio de Corregidora apoyó a sus vecinos de Querétaro con equipo para atender a la población, así como con alimento caliente, informó Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora.

“Nos sumamos al apoyo en otros municipios, estuvimos apoyando sobre todo el municipio de Querétaro en la zona de Carrillo Puerto con equipo y personal de la Secretaría de Servicios Públicos municipales y de Protección Civil con costaleras, prestamos vehículos como pipas, y bombas para retiran el agua y también estuvimos apoyando con raciones de comida caliente del programa que tenemos nosotros de Cocina Móvil”.

Destacó que por fortuna Corregidora no registró ninguna afectación lo que les permitió auxiliar a sus homólogos de Querétaro y del municipio de El Marqués, quienes fueron los más afectados por la tormenta atípica que se registró en la capital desde la noche del viernes y la madrugada del sábado pasado.

“Desde el sábado pasado que comenzamos a brindar el apoyo y todavía hasta este día, no nos hemos incorporado a nuestras actividades en el Ayuntamiento con personal de las áreas que les mencioné, entonces hoy tuvimos que enviar nuevamente a este personal y además, se sumó el personal del área de Desarrollo Social con las raciones de Cocina Móvil, comida caliente para las zonas más afectadas de Carrillo”.

Adelantó que también el DIF municipal de Corregidora se sumará con donaciones y además harán una colecta de víveres y enseres para poder apoyar en las zonas más afectadas.

Respecto al avance del dren de Candiles que está en reparación, Guerrero Trápala aseguró que la obra está avanzando pues es una obra que trae directamente la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

“Nosotros nos hemos involucrado en el abanderamiento de la zona y en el acordonamiento para que no sea un tema de riesgo, incluso están vigilantes que derivado de las lluvias la obra no sufra alguna afectación”.

Detalló que el personal de la CEA le comentó que estarán avanzando siempre y cuando la lluvia lo permita y con tramos de 6 metros porque hay que restituir todo el drenaje de esa zona para poder evitar un reblandecimiento y que haya un tema de riesgo.

“El personal de Protección Civil me informó el día de ayer que la Presa El Batán está abajo del 60 por ciento de su capacidad, por lo que no es necesario en este momento un desfogue, más que el que se hace por la propia compuerta pues la infraestructura hidráulica del municipio funciona muy bien pues lo he estado recorriendo y supervisando”.

Destacó que lo que les ha tocado hacer es retirar la basura que se acumula de las rejillas, tanto de los drenes, como de los cárcamos y de los vasos reguladores.

“El mayor escurrimiento que hemos tenido nosotros es más bien desde el Río Querétaro hacia la zona de la carretera libre a Tlacote y las Adjuntas y todo se va hacia el estado de Guanajuato”.