Coros por la Paz cantarán en CdMx: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- Michoacán se distingue por integrar la delegación más numerosa del país en la segunda Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego, que se realiza este sábado en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta participación forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que impulsa la formación artística y cultural de niñas, niños y adolescentes. Gaby Molina invitó a las familias michoacanas a disfrutar la transmisión en vivo de esta celebración.

La exsecretaria de Educación destacó que niñas y niños de los Coros Comunitarios de Álvaro Obregón, Apatzingán, Cherán, Jiménez, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Morelia, Paracho, Puruándiro, Tangancícuaro, Uruapan y Zitácuaro representarán a Michoacán en este encuentro nacional, que reúne a más de 800 niñas, niños y jóvenes de 28 estados del país. Las y los participantes ofrecerán una puesta en escena multidisciplinaria con música, danza, teatro y expresiones artísticas en 17 lenguas originarias.

Explicó que, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se impulsa la formación artística de las infancias mediante 75 Coros Comunitarios distribuidos en 19 municipios, con el acompañamiento de 39 docentes responsables de su preparación y desarrollo.

Gaby Molina reconoció que esta iniciativa, anunciada durante la Mañanera del Pueblo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa mucho más que una oportunidad para aprender música, pues fortalece la convivencia, la identidad y el sentido de pertenencia, además de contribuir a la construcción de comunidades de paz.

La exlegisladora enfatizó que la estrategia integral para la paz permite que las nuevas generaciones conozcan, valoren y mantengan vivas las lenguas y tradiciones de sus pueblos.

En ese ánimo, invitó a seguir esta celebración cultural en la transmisión en vivo. Compartió que el acceso es gratuito y comienza a las 17:30 horas, mientras que la puesta en escena inicia a las 19:00 horas. También podrá disfrutarse a través del Canal 22, a partir de las 18:30 horas, por televisión abierta y en internet.