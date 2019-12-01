Coordinan trabajos con la federación para no detener obra social por la construcción del tren México-Querétaro: Pío X Salgado 

Querétaro, Querétaro, a 12 de enero de 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar informó que como parte de las acciones que se tomarán por la construcción del tren México Querétaro en distintos puntos de la entidad, no se verán afectados los trabajos, ni proyectos estatales en materia de obra social.

Explicó que hasta el momento se mantiene coordinación permanente con la federación en las mesas técnicas de proyecto ferroviario, así como con las autoridades municipales por donde pasará el tren de pasajeros.

“Estamos integrados en la mesa técnica atendiendo las solicitudes que nos haga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Ejército Mexicano; fundamentalmente en lo que nos han solicitado, pequeñas observaciones en diseños de barandales, etc; (…); nos vamos a coordinar justamente para no tener esa circunstancia (frenar obra social), los vamos a apoyar a ellos para detener alguna obra o algún cruce para no complicar la movilidad, pero todo se va hacer”, dijo.

Mencionó que todas las obras inducidas, es decir, las secundarias que se realizan como parte del proyecto también será ejecutada por la federación, como en el caso del puente de Corregidora Norte, el cual se hará una nueva ingeniería para este cruce del centro al norte de la ciudad de Querétaro.

“Se hará un puente completamente nuevo, tiene una ampliación horizontal muy importante donde va a a caber 4 vías, y el puente de Bernardo Quintana tendrá dos vías, por eso todavía están realizando proyectos ejecutivos, pero la geometría ya está”.

Reconoció que ya se tiene más coordinación con la federación en los temas prioritarios de la construcción del tren México Querétaro, por lo que esperan que conforme avancen los trabajos se tenga información más amplia y detallada.