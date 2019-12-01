Coordinadamente impulsamos entornos seguros a las mujeres: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 17:35:06

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- La coordinación entre diversos niveles de gobierno e instituciones permite generar espacios seguros para el pleno desarrollo de las mujeres, destacó la diputada local Brissa Arroyo Martínez.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, resaltó que desde el Poder Legislativo ha abanderado las causas de las mujeres, niñas y adolescentes.

Lo anterior luego de participar en la develación de la placa como "Espazio Libre" en instalaciones del Tribunal en materia anticorrupción y administrativa y que fue reconocido por la Secretaría de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer).

Brissa Arroyo pormenorizó que hay avances importantes en materia Legislativa federal y estatal, sin embargo aún existen grandes retos para que las mujeres accedan a su íntegro desarrollo.

En ese sentido, la legisladora local mencionó que las mujeres tienen derechos a salarios igualitarios, horarios laborales justos, no discriminación, derechos a la maternidad como salas de lactancia, licencia antes y después del parto, entre otros.

"Cuando se trata de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes debemos trabajar de forma coordinada porque los derechos de ellas están por encima de colores o ideologías", expresó.

La Diputada Local reconoció a la Magistrada Lizeth Puebla Solórzano, presidenta del Tribunal en materia anticorrupción y administrativa por estas acciones que nos permiten avanzar a todas las mujeres y mantener la justicia con perspectiva de género.