Coordinación con federación da resultados, afirma Bedolla tras detención de “R2” y “El Bolillo”

Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre del 2026.- La estrecha coordinación entre estado y federación da resultados, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, luego de que este fin de semana se dio la detención de Rafael N., alias “R2”, y de Fausto Alejandro N, alias “El Bolillo”, presuntos generadores de violencia en las regiones de Tierra Caliente y Zamora-Jacona, respectivamente.

En rueda de prensa, el mandatario estatal manifestó su reconocimiento al trabajo del gabinete de seguridad federal, pues en colaboración con la información proporcionada por el estado, se logró la detención del R2, quien contaba con una orden de aprehensión por en Apatzingán, además de ser buscado por la DEA en Estados Unidos, con una orden de extradición a aquel país, dijo.

“Esta persona que fue detenida tenía actividades en Michoacán, también tenía en Jalisco y otros estados, pero lo que corresponde a nosotros nosotras proporcionamos toda la información, la carpeta de investigación, la orden de aprehensión por homicidio, por secuestro, por los delitos que acumulaba este personaje”, declaró.

En cuanto a la detención de “El Bolillo, Ramírez Bedolla expuso que presuntamente actuaba desde Los Reyes, en acciones de extorsión en los municipios de Jacona y Zamora, por lo que reiteró que debe seguirse con el trabajo coordinado entre estado y federación.