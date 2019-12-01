“Cooperación sí, sumisión no”: Bedolla respalda estrategia de Sheinbaum y reconoce valentía del Ejército

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- Al reafirmar su compromiso con el modelo de humanismo mexicano, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la unidad nacional, el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el apoyo de las fuerzas armadas son los pilares para garantizar el desarrollo inclusivo y la paz en el país.

Al encabezar la Ceremonia Conmemorativa al Día de la Bandera y el Abanderamiento de Instituciones Educativas en la XXI Zona Militar, el mandatario señaló que el Ejército mexicano demostró este fin de semana que vela siempre por la soberanía nacional, las instituciones y la tranquilidad de nuestras familias.

“Este domingo pasado volvió a demostrar que es el garante de nuestra soberanía, aunque en ello vaya la pérdida de vidas de elementos del Ejército; desde aquí nuestra solidaridad con sus familias. Desde Michoacán reconocemos y agradecemos profundamente a militares y agentes policiales que en los recientes combates con el crimen organizado han actuado con valentía, disciplina y lealtad, arriesgado su vida para mantener la paz y el estado de derecho”, manifestó.

Ramírez Bedolla subrayó que con ello quedó demostrada la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en defensa de la soberanía nacional. “Sí colaboración con los Estados Unidos de América, y no sumisión. El domingo quedó demostrada la capacidad de nuestras fuerzas armadas y también, que estamos abiertos y dispuestos a la cooperación, pero siempre con la dignidad por el frente”, dijo.

El gobernador llamó a estudiantes de secundaria y media superior participantes en la ceremonia a defender los símbolos patrios, a través de una conducta ejemplar, dedicación al estudio y compromiso con la integridad. “Porque el construir juntos una nación más justa y unida, honramos de la a nuestra bandera y a México”, subrayó.

Por su parte, comandante de la XXI Zona Militar, Juan Bravo Velázquez, refirió que la bandera mexicana no es un símbolo, sino un compromiso vivo y el recordatorio permanente de que el país se construye con el esfuerzo de sus instituciones, ciudadanos y con la participación responsable de las y los jóvenes.

Participaron en la ceremonia el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria; el delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Ramón Guillén Llarena; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

También, el jefe policial de Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, Miguel Ángel Aragón Vázquez; el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña; el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar; el coordinador de Seguridad Vial, Luis Roberto Rosiles; la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; y estudiantes de secundaria y de media superior.