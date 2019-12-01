Convoca GPPRD a mantener legado de Jesús Espinoza Rochín, alcalde de Nuevo Parangaricutiro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 14:01:52

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Ante el fallecimiento de Jesús Antonio Espinoza Rochín, alcalde de Nuevo Parangaricutiro, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) de la 76 Legislatura convocó a mantener vigente su legado, enseñanzas y vocación de servicio.

La diputada local y Coordinadora del GPPRD, Brissa Arroyo Martínez, así como los diputados locales Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, asistieron al homenaje y acto solemne realizado en la Pérgola Municipal, además de los servicios funerarios para despedir al alcalde Jesús Antonio Espinoza Rochín.

La Diputada local y los Diputados locales, expresaron su solidaridad y respeto a la familia, amistades y pueblo de Nuevo Parangaricutiro, ante lamentable e irreparable pérdida.

Jesús Espinoza Rochín, fue electo por el Partido de la Revolución Democrática, actualmente desempeñaba su segundo periodo municipal del ejercicio 2024-2027, y se destacó por su gran sensibilidad para atender a su pueblo, su vocación de servicio y capacidad de gestión en diferentes órdenes de gobierno.

Hoy se reconocen sus acciones en materia de obra pública, desarrollo social y comunitario. En el ámbito cultural, colocó en el plano internacional la emblemática Danza de los Kurpites.

De acuerdo con sus datos curriculares, Jesús Antonio Espinoza Rochín estudió Medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se especializó en Traumatología y Ortopedia en la Universidad Autónoma del Estado de México así como un posgrado en alta especialidad en Cirugía Articular, también en la UNAM.