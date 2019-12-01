Convoca Gobernador a la solidaridad, serenidad y unidad ante afectaciones por lluvias, en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 23 de agosto de 2025.- La grandeza de las sociedades no se demuestra en los momentos de triunfo, sino en las horas oscuras de la adversidad, aseguró el gobernador, Mauricio Kuri González, al lanzar un llamado a la generosidad y la empatía con las familias que resultaron afectadas por las lluvias registradas la noche de este 22 de agosto en la zona metropolitana de Querétaro.



Mediante un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el titular del Poder Ejecutivo en el Estado convocó a la solidaridad, la serenidad y la unidad, en estos momentos de profunda tristeza y consternación, donde dijo, debe prevalecer nuestra templanza, altura y compasión.



“Hoy debemos mostrar que ser queretano es una actitud frente a la adversidad (...) Es el momento de probar que no hay nada más importante que dar ayuda y consuelo a las familias. Les reitero: cuentan con todo mi apoyo y mi atención. Todos, sin importar orígenes, credo, militancias, tenemos algo que aportar”, sostuvo.



El mandatario estatal informó que la magnitud de este fenómeno ocasionó que en apenas unas horas se registraran precipitaciones equivalentes al 25% de lo que llueve en todo un año, y en donde se reporta una persona desaparecida, dos personas fallecidas, además de daños materiales, principalmente en las colonias Peñuelas, Menchaca y Carrillo Puerto.



Mauricio Kuri expresó sus condolencias a las familias de las dos personas que perdieron la vida, al afirmar que no hay mayor dolor que el deceso de un queretano. De igual forma manifestó su solidaridad hacia quienes sufren la pérdida de su patrimonio.



Al presentar un balance de las acciones emprendidas desde la noche del viernes por las autoridades, detalló que más de mil 250 trabajadores del gobierno estatal y municipales se han volcado para atender a las personas damnificadas.



Como parte de estas acciones, informó que se ha brindado atención médica a personas lesionadas, se atendieron viviendas dañadas, y brigadas de obras han dado respuesta a las afectaciones más urgentes, además de que equipos de gobierno del estado, municipal y voluntarios han coadyuvado en labores de limpieza.



Para dar respuesta a la población se habilitaron seis albergues estatales y municipales, con alimentos, médicos, mobiliario y espacio seguro. A su vez, mencionó, se han repartido alimentos a cuatro mil 600 personas, además de que se dispone de una cocina móvil.



Agregó que para prevenir situaciones de riesgo, se han distribuido más de nueve mil costales de arena, más de mil paquetes de limpieza, así como más de 400 paquetes de higiene personal, y de primeros auxilios.



“Conforme a las instrucciones que he girado, los equipos de trabajo se encuentran realizando trabajos de desasolve con equipo vactors, restableciendo el suministro de agua potable, proyectando la información meteorológica y operando el desfogue de los 16 bordos que opera la comisión para generar espacio suficiente para afrontar próximas lluvias”, compartió.



Dentro de las acciones coordinadas, dio a conocer que ha realizado recorridos, y ya se puso en contacto con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el Subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes, además de una reunión de coordinación con el gobierno federal, el gabinete estatal y el Cabildo metropolitano a quienes reconoció y agradeció su labor y esfuerzo.



“La magnitud de los daños requerirá del concurso de todas las instancias para remediarlas. Voy a solicitar la activación de fondos federales para apoyar a nuestras familias”, adelantó.



A su vez, agradeció la respuesta y el apoyo de las fuerzas federales, y en particular expresó el reconocimiento a la labor del personal de la XVII zona militar, y de la Guardia Nacional.



Pidió a la población estar atentos a las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, ante las lluvias que todavía se esperan, y anticipó que se estarán emitiendo cortes informativos a través del secretario de Gobierno, Erick Gudiño, en las redes oficiales, así como de los presidentes municipales.



De igual recordó que hay un número especial de emergencias a disposición de los ciudadanos, quienes pueden comunicarse al teléfono 442 1015205 opción 1, además de la línea de emergencias 9-1-1.



“Saldremos adelante juntos. Nos demostraremos a nosotros mismos y a México por qué tenemos el orgullo de ser queretanos, (...) mantengamos la templanza y la confianza. Y a salir adelante, por nuestro Querétaro”, concluyó.