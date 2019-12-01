Convoca Brissa Arroyo a reivindicar los principios de libertad y justicia promulgados en Constitución de Apatzingán 

Convoca Brissa Arroyo a reivindicar los principios de libertad y justicia promulgados en Constitución de Apatzingán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 16:39:28
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Apatzingán, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez convocó a honrar y fortalecer los principios de libertad, justicia, igualdad y soberanía. 

En el marco de la Sesión Solemne por el CCXII Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, Brissa Arroyo destacó que hoy México debe mantener presente los ideales de Don José María Morelos y Pavón establecidos en los Sentimientos de la Nación. 

La visión progresista de los Constituyentes de 1814, en anhelo de un país con justicia, con seguridad y soberanía, "es nuestro deber trabajar en cada uno de los Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial hasta alcanzar esa aspiración". 

Brissa Arroyo aseguró que un reclamo vigente, una demanda que permanece es la justicia, la certeza jurídica y el bienestar social, por ello es necesario guiarnos siempre por la Constitución.

Asimismo, Brissa Arroyo hizo un reconocimiento al Colegio de Abogadas de Michoacán Unidas por el derecho en aras de la justicia, al recibir la Presea "Constitución de 1814", una institución que ha velado por acercar la justicia a la ciudadanía desde hace 50 años. 

Brissa Arroyo destacó el compromiso y convicción de la Presidenta del Colegio de Abogadas Rosario Berber Cerda de promover desde esta institución la igualdad ante la Ley, fomentar la más amplia participación de las mujeres en el ejercicio del derecho. 

La Diputada Local también asistió al desfile cívico militar que se realiza con la participación del Ayuntamiento de Apatzingán, centros escolares y con la representación de los tres Poderes del Estado, con motivo de un aniversario más de la Constitución de Apatzingán.

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