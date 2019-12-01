Continúa SICT Michoacán trabajos de conservación en la carretera Atlacomulco-Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 10:10:28

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre 2026.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Michoacán, continúa los trabajos de conservación en la carretera Atlacomulco–Morelia, en el tramo Maravatío–Morelia, con labores de fresado y colocación de carpeta asfáltica.

Las intervenciones se realizan este miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, de 09:00 a 16:40 horas, del kilómetro 167+150 al 169+200, en el cuerpo B, con la finalidad de mejorar las condiciones de rodamiento y brindar mayor seguridad a quienes transitan por esta vía.

Ayer, martes 10 de noviembre, se realizaron trabajos de bacheo superficial del kilómetro 165+000 al 167+150, en ambos cuerpos de circulación, como parte del mismo programa de conservación.

Durante las jornadas de trabajo se implementarán cierres parciales, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar sus tiempos de traslado, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones del personal que participa en las labores.

Con estas acciones, el Centro SICT Michoacán continúa con el mantenimiento de la Red Carretera Federal para favorecer traslados más seguros y eficientes.