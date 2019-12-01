Continúa revocación de licencias tipo C: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 19:28:10
Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.– El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, avanza de manera firme y conforme al plan, en el programa de revocación de licencias tipo “C”, con el propósito de garantizar un sector comercial ordenado y apegado a la legalidad.

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, informó que al concluir la etapa de detección, el 31 de marzo, se identificaron 952 licencias irregulares de este tipo. Posteriormente, a finales de junio inició el proceso formal de revocación, mediante notificaciones a los propietarios, para invitarlos a que se acercaran a regularizar su situación.

Como resultado de este programa, 481 establecimientos han sido puestos en orden, mientras que al 30 de junio se mantenían 753 licencias sin regularizar. 

Actualmente, 471 negocios continúan en incumplimiento, por lo que la revocación de sus permisos será efectiva.

“No habrá consideraciones, pues es interés del presidente Alfonso Martínez que Morelia tenga un sector comercial ordenado, garantizando un funcionamiento adecuado y apegado a los reglamentos, más aún cuando este tipo de licencias permiten la venta de alcohol”, afirmó Benítez Silva.

El funcionario subrayó que este proceso no sólo se enfoca en el cumplimiento administrativo, sino también en que los establecimientos cuenten con la validación de Protección Civil para operar de manera segura.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de vigilar el cumplimiento de la ley en todos los sectores comerciales, impulsando así un crecimiento responsable y ordenado de la ciudad.

