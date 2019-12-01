Continúa en pie proyecto de construcción de academia internacional policial en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Tras la polémica generada a nivel nacional por el arranque del proyecto para la construcción de una academia de capacitación policial en Querétaro con financiamiento y asesoría de autoridades de Estados Unidos, Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, aseguró que la iniciativa continuará en pie y enfatizaron que, de existir observaciones o trámites administrativos pendientes con la Federación, estos serán solventados institucionalmente.

Subrayó que el gobernador del estado ha mantenido una conducta respetuosa de las formas legales y de la soberanía, por lo que desestimó cualquier quiebre o fisura con el Gobierno Federal.

Al referirse a los cuestionamientos vertidos desde la conferencia matutina presidencial, el legislador enfatizó el esquema de coordinación republicana del país, aclarando la relación entre los distintos órdenes de gobierno:

"La presidenta de México no tiene derecho de llamarle la atención a un gobernador porque no es su jefa; son compañeros en la función de gobernar al país dentro de una república integrada por estados soberanos. La opinión de la presidenta es válida, pero partió de una desinformación, ya que en el evento de la primera piedra sí estuvo presente personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República".

Puntualizó que el proyecto contempla la capacitación especializada que no solo beneficiará a las corporaciones queretanas, sino que abrirá la puerta para formar a elementos policiales de otras entidades del país.

Explicó que la cooperación con instancias y certificadoras de Estados Unidos es un ejercicio habitual en el país, adoptado previamente por más de 20 estados de diversas filiaciones políticas sin que se catalogue como una vulneración a la soberanía nacional, dado que las representaciones diplomáticas operan bajo el marco de la legalidad constitucional.

Ante los señalamientos sobre la comunicación previa con las áreas de seguridad nacional, el legislador detalló que el Ejecutivo estatal mantiene diálogo directo con la Cancillería para regularizar cualquier trámite o protocolo formal requerido.

Destacó que el proyecto cuenta con el aval ciudadano y la disposición de la autoridad estatal para dar cumplimiento a todos los procedimientos normativos con la ley en la mano.

Finalmente, el diputado atribuyó la amplificación mediática del tema al incipiente ambiente preelectoral, asegurando que Querétaro mantendrá una relación institucional de respeto y colaboración con el Gobierno de la República en beneficio de la seguridad pública.