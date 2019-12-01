Continua el apoyo federal para nómina educativa, asegura Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Educación en Michoacán (SEE) informó que el Gobierno de México mantiene el respaldo financiero necesario para asegurar el pago de la nómina educativa en la entidad; Gabriela Molina Aguilar, titular de la dependencia estatal, destacó que este acompañamiento ha sido firme durante la actual administración.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal señaló que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevan a cabo revisiones permanentes sobre el uso de los recursos destinados al sector, procesos de supervisión que han concluido de manera favorable para la autoridad estatal.

Mencionó que la dependencia continúa atendiendo los procedimientos requeridos por el Gobierno de México en materia administrativa y financiera, con el fin de garantizar el flujo de recursos para cubrir los compromisos con el sector educativo.

Gaby Molina apuntó que uno de los principales mecanismos de apoyo es el convenio U080, a través del cual la federación aporta una parte significativa del presupuesto para el pago de salarios, lo que ha permitido cubrir puntualmente un total de 100 quincenas en el sistema educativo estatal.