Continúa dignificación de espacios en penales de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 17:26:59
La Piedad, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- La Coordinación del Sistema Penitenciario inauguró el comedor, un aula para educación virtual y el techo del ring de box del penal de La Piedad, esto como parte del reforzamiento de acciones para cumplir con los estándares de calidad que lleven a la certificación de los 11 penales del estado ante la Asociación de Correccionales de América.

El coordinador Elías Sánchez García, acompañado por autoridades penitenciarias,  cortó el listón inaugural del espacio donde más de 130 trabajadoras y trabajadores administrativos y operativos podrán disfrutar de sus alimentos durante su jornada laboral. Además, realizó un recorrido por la cocina, la cual recientemente recibió la recertificación con el Distintivo H y entregó reconocimientos a personal y personas privadas de la libertad que coadyuvaron en este logro.

En compañía de la directora de la Universidad del Valle de Atemajac, campus La Piedad, Natalia Salinas Bravo, se inauguró un aula para educación virtual y se rehabilitaron dos más, donde 20 internos y una interna comenzarán el próximo ciclo escolar sus estudios de educación media superior. Por parte del plantel educativo se hizo entrega de 10 computadoras que fueron donadas para beneficio de las personas privadas de la libertad.

En el marco de este evento también se inauguró el techo del ring de box y se supervisaron trabajos de mejoramiento en diversas áreas.

Noventa Grados
