Continúa construcción del Teleférico de Uruapan; 15 de diciembre inicia pruebas de operación: Gladyz Butanda

Continúa construcción del Teleférico de Uruapan; 15 de diciembre inicia pruebas de operación: Gladyz Butanda
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 14:26:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre del 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, comentó que este año concluye la construcción de la obra civil y sistema electromecánico del Teleférico de Uruapan, con ello iniciarían las pruebas de operaciones y posteriormente dar pie a las certificaciones.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal destacó que continúan los trabajos, por ahora sigue el tendido de cable, con avance del 80 por ciento en este sentido; apuntó que no se ha pausado la edificación, luego de que el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, aseguró que impediría el avance de los trabajos por temas de inseguridad que vive la demarcación.

Explicó, hay una manifestación simbólica en la estación tres, pero la Sedum continúa con la construcción.

Gladyz Butanda explicó que las pruebas en el mes de diciembre comienzan con cabinas vacías, después se les induce carga y finalmente, cuando se obtiene la certificación, es apto para que una persona pueda abordarlo.

Agregó, también siguen en marcha las diversas obras complementarias al teleférico en la ciudad de Uruapan, sin embargo, la certificadora realizará las pruebas y ellos decidirán la fecha de arranque de operaciones al público.

Noventa Grados
Más información de la categoria
SSPC informa del ingreso de la segunda generación de Agentes de Investigación e Inteligencia a la Academia Nacional de Seguridad Pública.
SSP establece fuertes lazos de cooperación con la Embajada de Estados Unidos
Se intoxican 6 alumnos en laboratorio de la Universidad de Colima
Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante
Más información de la categoria
Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante
Lluvia intensa en Acapulco deja inundaciones de hasta metro y medio
“Como debe en México, debe en Estados Unidos": nuevo capítulo de Claudia Sheinbaum vs Ricardo Salinas Pliego
Duplican cuota de extorsión a limoneros de Michoacán: “si no pagamos sabemos qué nos va a pasar”, denuncian productores
Comentarios