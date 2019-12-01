Continúa construcción del Teleférico de Uruapan; 15 de diciembre inicia pruebas de operación: Gladyz Butanda

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 14:26:37

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre del 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías, comentó que este año concluye la construcción de la obra civil y sistema electromecánico del Teleférico de Uruapan, con ello iniciarían las pruebas de operaciones y posteriormente dar pie a las certificaciones.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal destacó que continúan los trabajos, por ahora sigue el tendido de cable, con avance del 80 por ciento en este sentido; apuntó que no se ha pausado la edificación, luego de que el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, aseguró que impediría el avance de los trabajos por temas de inseguridad que vive la demarcación.

Explicó, hay una manifestación simbólica en la estación tres, pero la Sedum continúa con la construcción.

Gladyz Butanda explicó que las pruebas en el mes de diciembre comienzan con cabinas vacías, después se les induce carga y finalmente, cuando se obtiene la certificación, es apto para que una persona pueda abordarlo.

Agregó, también siguen en marcha las diversas obras complementarias al teleférico en la ciudad de Uruapan, sin embargo, la certificadora realizará las pruebas y ellos decidirán la fecha de arranque de operaciones al público.