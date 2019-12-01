Continúa Ayuntamiento de Quiroga con acciones del programa “Fíjate Pues”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 17:39:43

Quiroga, Michoacán, a 21 de noviembre 2025.– El Gobierno de Quiroga, encabezado por Alma Mireya González Sánchez, continúa fortaleciendo las acciones de seguridad vial mediante el programa “Fíjate Pues”, una iniciativa que desde su creación ha impulsado la prevención de accidentes y la promoción de una movilidad responsable en todo el municipio.

Al respecto, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, destacó que este programa cuenta con antecedentes sólidos y resultados visibles, ya que en administraciones previas se implementaron medidas que lograron mejorar la convivencia entre automovilistas, peatones y ciclistas.

“En esta nueva etapa, el Ayuntamiento ha retomado y reforzado dichas estrategias para avanzar hacia un modelo de movilidad más seguro, consciente y respetuoso”, afirmó.

Por lo que, se llevó a cabo uno de los primeros balizamientos de la temporada, enfocado especialmente en mejorar el uso correcto de los cruces y garantizar mayor protección para las y los peatones, con énfasis en las zonas escolares donde la afluencia de niñas, niños y adolescentes requiere acciones preventivas más estrictas.

En ese sentido, la alcaldesa subrayó que en Quiroga se impulsa una cultura vial responsable, empezando por el ejemplo desde el gobierno, mediante trabajos de señalética, mantenimiento urbano, supervisión y campañas permanentes de concientización ciudadana.

“Estas medidas son el compromiso de la administración con la seguridad de las familias y la construcción de entornos ordenados y confiables. Por lo que, estas acciones del programa “Fíjate Pues” continuarán implementándose en distintas partes del municipio, avanzando de manera planificada y priorizando los puntos con mayor flujo vehicular y peatonal”, finalizó.