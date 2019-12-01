Continúa Ayuntamiento de Morelos con la dignificación de espacios deportivos en La Puerta del Desmonte: Julio César Conejo

Continúa Ayuntamiento de Morelos con la dignificación de espacios deportivos en La Puerta del Desmonte: Julio César Conejo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 19:32:19
Villa Morelos, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.– Con el compromiso firme de impulsar el bienestar y el desarrollo comunitario, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, encabezó las acciones de rehabilitación y dignificación del espacio deportivo en la comunidad de La Puerta del Desmonte, como parte del programa municipal de mejoramiento de áreas públicas.

Durante la jornada, se realizaron trabajos de pintura, colocación de botes de basura y mantenimiento general de las canchas, además de la instalación de nuevas canastas que permitirán a niñas, niños y jóvenes disfrutar de un espacio digno para la recreación y el deporte.

El edil destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de un “presidente en movimiento”, cercano a la gente y atento a las necesidades de cada comunidad.

“Seguimos recorriendo cada rincón del municipio, mejorando los espacios que son parte de la vida diaria de nuestras familias. El deporte es una herramienta poderosa para construir comunidad y fomentar valores, por eso seguimos trabajando con paso firme por un Morelos más digno y activo”, expresó.

En ese sentir, Conejo Alejos dijo que estas labores forman parte del programa permanente de rescate y rehabilitación de espacios públicos, con el que el Ayuntamiento busca promover la convivencia, el deporte y la apropiación positiva de los entornos comunitarios, contribuyendo así a fortalecer el tejido social en todo el municipio.

Noventa Grados
