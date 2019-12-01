"Construyendo Solidaridad y Paz" avanza en la formación de nuevo partido político; Michoacán destaca en afiliaciones y asambleas

"Construyendo Solidaridad y Paz" avanza en la formación de nuevo partido político; Michoacán destaca en afiliaciones y asambleas
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 17:28:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.– La organización ciudadana "Construyendo Solidaridad y Paz" concluyó el 2025 con 280 asambleas, rumbo a la conformación de un nuevo partido político nacional.

Al respecto, Eder López García, coordinador de la asociación en la entidad y exlíder del Partido Encuentro Solidario (PES), informó que pretenden llegar a las 300 asambleas y alcanzar la meta total "antes de finalizar el mes de enero", fecha límite establecida por la autoridad electoral.

Respecto a las afiliaciones, dijo que la meta nacional es superar las 256 mil y al momento cuentan con 220 mil. "Estamos muy tranquilos de que en lo que resta de enero y febrero vamos a rebasar sin ningún problema las afiliaciones que se requieren y queremos llegar a más de medio millón de afiliados", señaló.

En entrevista, López García recordó que Michoacán "fue el primer estado que arrancó con las asambleas de todo el país" y fue el primer estado grande en completar sus asambleas, cubriendo sus 11 distritos desde septiembre pasado.

Indicó que actualmente Michoacán se posiciona como la tercera entidad con mayor número de afiliaciones registradas a nivel nacional, superando las 10 mil y con la mira puesta en alcanzar las 15 mil.

El proceso de consolidación ante el Instituto Nacional Electoral contempla la presentación de requisitos en febrero, deliberaciones hasta mayo y la posible obtención del registro en junio, con un margen para posibles impugnaciones hasta agosto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Imparable la violencia en Uruapan, Michoacán: Balean negocio en el Bulevar Industrial, solo hubo daños materiales 
En accidente de motocicleta, fallecen dos jóvenes en Queréndaro, Michoacán 
Guardia Civil en Michoacán se verá fortalecida con nuevas patrullas: Antonio Cruz
Golpe quirúrgico al crimen en Acapulco, Guerrero: cae “El Profe”, operador clave de grupo delictivo
Más información de la categoria
Papa León XIV tiene intención de visitar México
Federación destinará más de 100 millones de pesos a acciones de Cultura del Plan Michoacán
Golpe quirúrgico al crimen en Acapulco, Guerrero: cae “El Profe”, operador clave de grupo delictivo
Señala Memo Valencia a Leonel Godoy de posible relación con la agresión armada contra su hermano
Comentarios