"Construyendo Solidaridad y Paz" avanza en la formación de nuevo partido político; Michoacán destaca en afiliaciones y asambleas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 17:28:23

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.– La organización ciudadana "Construyendo Solidaridad y Paz" concluyó el 2025 con 280 asambleas, rumbo a la conformación de un nuevo partido político nacional.

Al respecto, Eder López García, coordinador de la asociación en la entidad y exlíder del Partido Encuentro Solidario (PES), informó que pretenden llegar a las 300 asambleas y alcanzar la meta total "antes de finalizar el mes de enero", fecha límite establecida por la autoridad electoral.

Respecto a las afiliaciones, dijo que la meta nacional es superar las 256 mil y al momento cuentan con 220 mil. "Estamos muy tranquilos de que en lo que resta de enero y febrero vamos a rebasar sin ningún problema las afiliaciones que se requieren y queremos llegar a más de medio millón de afiliados", señaló.

En entrevista, López García recordó que Michoacán "fue el primer estado que arrancó con las asambleas de todo el país" y fue el primer estado grande en completar sus asambleas, cubriendo sus 11 distritos desde septiembre pasado.

Indicó que actualmente Michoacán se posiciona como la tercera entidad con mayor número de afiliaciones registradas a nivel nacional, superando las 10 mil y con la mira puesta en alcanzar las 15 mil.

El proceso de consolidación ante el Instituto Nacional Electoral contempla la presentación de requisitos en febrero, deliberaciones hasta mayo y la posible obtención del registro en junio, con un margen para posibles impugnaciones hasta agosto.