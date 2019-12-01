Construyamos juntos el Morelia de las oportunidades para todos: Brissa Arroyo 

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- Al continuar los recorridos en colonias y tenencias de Morelia, la diputada local Brissa Arroyo, invitó a la ciudadanía a seguir construyendo juntos el Morelia de las oportunidades para todos.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), en la 76 Legislatura refirió que conoce de cerca las necesidades de las y los morelianos, incluso en algunos puntos de la ciudad son demandas históricas, por eso se tocan puertas para llevarles una respuesta y contribuir a la solución.

"A mí no me asusta el territorio, sé lo que es salir a escuchar a nuestra gente, conozco lo que es la gestión y por eso estamos llegando hasta los lugares dónde nadie más va", expresó Arroyo Martínez.

Respecto a las diversas encuestas que la han colocado como una fuerte aspirante a la Presidencia Municipal de Morelia, Brissa Arroyo explicó que su mayor compromiso por ahora es dar resultados en el Poder Legislativo, sin embargo, no descarta dicha posibilidad para el 2027.

"Nosotros estamos trabajando, sabemos que la mejor encuesta es el recibimiento que nos hace la gente, la aceptación en territorio, y desde luego que la mejor alianza siempre será con la ciudadanía" afirmó Brissa Arroyo.

La legisladora local renovó la convicción de dar acompañamiento y encontrar solución a las necesidades de la ciudadanía, "nunca más una sociedad debe caminar sola, en el Congreso del Estado tienen a una aliada", afirmó.

La legisladora local mencionó que su labor y gestión social lo realiza a través de su Casa de Atención Ciudadana con el programa "Ayudando en Serio", mediante el cual se atienden diversas problemáticas de la ciudadanía y se llevan las buenas acciones a quienes lo necesitan.