Construirá IMSS 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil en Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 15:46:05

Morelia, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construirá en 16 municipios de Michoacán 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para brindar atención integral a menores de hasta cuatro años de madres trabajadoras, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, donde participó el delegado estatal del IMSS, Miguel Ángel Van-Dick Puga, el mandatario destacó que es una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrecer educación inicial con un enfoque que desarrolle de manera segura el fortalecimiento psicológico y pedagógico.

Ramírez Bedolla detalló que el Gobierno estatal y los municipios aportarán los terrenos para la edificación de estos espacios, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), a cargo de Gladyz Butanda Macías, así como del Sistema DIF Michoacán, que dirige Ana Sofia Bautista Aguíñiga.

“Es una buena noticia que tengamos proyectados estos Centros de Educación y Cuidado Infantil. Esperamos tener los 19 terrenos para finales del mes de septiembre”, dijo el gobernador, quien informó que hasta el momento ya se han definido en Apatzingán, Charo, Jacona, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Pátzcuaro, Tarímbaro, Zacapu y Zamora.

Subrayó el interés de la mandataria federal de apoyar con estos Centros de Educación y Cuidado Infantil a las madres trabajadoras, los cuales van a fortalecer las estancias y guarderías que ya trabaja el IMSS en el estado para beneficio de miles de niñas y niños.