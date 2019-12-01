Constatan avance de alrededor del 80% en adecuaciones de espacios para Salas Colegiadas Civiles y Salas Unitarias Penales del Poder Judicial en 5 Regiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 10:14:53
Morelia, Michoacán, 26 de agosto de 2025. Como parte de las acciones para la entrega ordenada, transparente y que asegure la continuidad en el servicio del Poder Judicial de Michoacán, el magistrado presidente Gerardo Contreras Villalobos llevó a cabo un recorrido por 4 sedes de los nuevos espacios en que se instalarán las Salas Colegiadas Civiles y Salas Unitarias Penales Regionales que iniciarán funciones en tres semanas.

Se trata de espacios rentados en Apatzingán, Uruapan, La Piedad y Zamora que en este momento se encuentran en trabajos de adecuación y mejoramiento para que cuenten con los requerimientos necesarios para la actividad jurisdiccional y administrativa de los nuevos órganos; en días pasados se visitó y constató el avance en las sedes de Zitácuaro, siendo que también se trabaja ya en las de Lázaro Cárdenas y en Morelia se ubicarán en los edificios del Palacio de Justicia del Centro Histórico y del Palacio de Justicia José María Morelos.

Acompañado por los magistrados Genaro Álvarez Pérez, Martha Magaly Vega Alfaro, el consejero Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, el secretario de administración Javier Alcántar Hernández y la jefa del departamento de servicios generales Mariella Solorio Guadarrama, el magistrado presidente constató que se cuenta con un promedio de avance de alrededor del 80% en la adecuación en estas 4 regiones, así como en la de Zitácuaro recientemente visitada.

Es importante recordar que además de los trabajos de división de espacios, instalaciones eléctricas, pintura y limpieza, por mencionar algunos, ya se está organizado para próximos días el traslado desde los almacenes de Morelia, del mobiliario y equipo tecnológico para los alrededor de 260 servidores públicos que se tiene proyectado colaborarán en estas nuevas Salas Colegias y Unitarias a partir del próximo 15 de septiembre.

Con estas acciones queda de manifiesto el compromiso de la actual administración para que los nuevos órganos cuenten con espacios adecuados tanto para el personal como para las personas usuarias de los servicios de impartición de justicia en Michoacán.

