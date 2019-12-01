Consolidar el bienestar de michoacanas y michoacanos, prioridad en el Segundo Año Legislativo: Fabiola Alanís

Consolidar el bienestar de michoacanas y michoacanos, prioridad en el Segundo Año Legislativo: Fabiola Alanís
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 17:26:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Aumentar la protección social para quienes menos tienen, establecer el sistema estatal de cuidados y fortalecer el cuarto nivel de gobierno, son algunas de las prioridades para este segundo año de la 76 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, señaló la diputada Fabiola Alanís.

La agenda del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, dijo la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, se enfocará a fortalecer los derechos sociales, sobre todo, contribuir a que se generen las condiciones para que más de 1.6 millones de michoacanas y michoacanos superen la condición de pobreza que aún sufren debido varias carencias sociales, especialmente en materia de ingreso y de suficiencia alimentaria. 

Si bien se tuvo un logro histórico del movimiento de la Cuarta Transformación para que más de 450 mil michoacanas y michoacanos salieran de la pobreza en los últimos seis años, explicó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, es necesario el fortalecimiento del Bienestar en Michoacán, a través de diversas medidas legislativas, incluido el sistema estatal de cuidados.
 
La desigualdad de género, consideró Fabiola Alanís, es también una de las causas que generan pobreza, sobre todo para mujeres, adolescentes y niñas, a quienes no se les reconoce el trabajo no pagado que realizan en el hogar, o la carga desigual de trabajo que soportan, al ser ellas quienes se dediquen principalmente a las labores domésticas y de cuidado de sus familias. 

Durante el primer año legislativo se presentó una iniciativa para proteger a madres cuidadoras, señaló la diputada de Morena, sin embargo, aún falta su votación en pleno para que se convierta en ley; además, se presentarán otro conjunto de iniciativas para la instalación de un sistema estatal de cuidados. 

Los pueblos y comunidades indígenas del estado, continuó Fabiola Alanís, son otro sector que había quedado sin reconocimiento de derechos, que durante las últimas décadas también se tradujo en una profundización de la marginación y la pobreza, por eso, además de que ya se reconoció el cuarto nivel de gobierno y el derecho a un presupuesto público propio para las comunidades autónomas, es necesario fortalecer el marco legal secundario para garantizar el ejercicio de sus derechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a más de medio siglo de prisión a tres hombres por secuestro agravado en Silao, Guanajuato
Condenan a 188 años de prisión a Jair “N”; fue sentenciado por delitos sexuales en contra de 3 menores en Nuevo León
Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Apatzingán blindará sus fiestas patrias con inhibidores de drones y medidas preventivas
Más información de la categoria
Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero
Vendedora de tamales es ultimada a tiros ante la mirada de comerciantes en Apaseo el Alto, Guanajuato
Identifican a policía muerto y sus dos compañeros heridos tras agresión armada en límites de Michoacán con Jalisco: hay un detenido
Agente del ICE quita la vida a un migrante en Chicago
Comentarios