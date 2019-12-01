Consolidado como transporte de clase mundial, teleférico de Uruapan suma 18 mil pasajeros diarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 09:55:07

Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- El teleférico de Uruapan se ha consolidado con éxito como un sistema de transporte eficiente, seguro y de alta calidad, el cual ya transporta diariamente a más de 18 mil pasajeros, transformando por completo la movilidad urbana, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal refirió que, a través de 91 cabinas modernas, este proyecto permite a las y los uruapenses trasladarse de manera ágil y rápida. Se trata de un sistema de transporte de clase mundial que fue diseñado no solo con el objetivo de acortar distancias, sino con la firme convicción de dignificar la vida de los habitantes.

"Es un transporte de altura para los habitantes de Uruapan. Este teleférico une a la ciudad de manera rápida y accesible, demostrando que la infraestructura pública de calidad no es un lujo, sino un derecho para nuestra gente", afirmó Ramírez Bedolla.

El sistema destaca por su alta eficiencia operativa, logrando recorrer una distancia de 8.4 kilómetros en tan solo 27 minutos, un trayecto que anteriormente requería de mucho más tiempo debido al tráfico terrestre.

Asimismo, el gobernador recordó que la administración estatal destinó una inversión histórica de 3 mil 200 millones de pesos para este proyecto. Destacó que dicha ejecución de recursos se logró con finanzas sanas y sin la necesidad de generar deuda pública, lo que demuestra un manejo responsable del presupuesto en beneficio de la ciudadanía.

De esta manera, en Uruapan se impulsa la modernización vial, la sustentabilidad y el bienestar social, posicionando a la vanguardia a la ciudad.