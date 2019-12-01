Consolida Poder Judicial de Michoacán coordinación con el notariado a través de capacitación especializada

Consolida Poder Judicial de Michoacán coordinación con el notariado a través de capacitación especializada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 10:17:13
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Morelia, Michoacán, 21 de abril de 2026.- En seguimiento a la estrategia de vinculación interinstitucional, el Poder Judicial de Michoacán continúa reforzando la coordinación con distintos sectores del ámbito jurídico, con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia en beneficio de la sociedad.

Como parte de estas acciones, la magistrada Monserrat Pérez Marín, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, participó en la 2ª Sesión del Colegio de Notarios de Michoacán (CANM) 2026, donde impartió la capacitación “Aportes prácticos de la concurrencia notarial en los procedimientos de jurisdicción voluntaria”.

Durante su intervención, se abordaron aspectos relevantes sobre la interacción entre la función notarial y la jurisdiccional, destacando la importancia de generar buenas prácticas que contribuyan a una mayor eficiencia en la atención de los asuntos que involucran ambas materias.

La participación del Poder Judicial en este tipo de espacios responde al compromiso institucional de contribuir a la actualización y capacitación constante de las y los fedatarios públicos, promoviendo una adecuada coordinación que favorezca la correcta integración de los asuntos que llegan a los tribunales y que tienen relación con actos notariales.

Estas acciones dan continuidad a los acuerdos establecidos recientemente entre el Poder Judicial de Michoacán y el Colegio de Notarios del Estado, entre los que destaca la instalación de una mesa de trabajo permanente, así como el impulso de actividades conjuntas de capacitación y vinculación en distintas regiones de la entidad.

Con ello, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su disposición de mantener una relación cercana y de colaboración con el notariado, a fin de consolidar mecanismos de coordinación que contribuyan a una justicia más eficiente, articulada y con mayor certeza jurídica para la ciudadanía.

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