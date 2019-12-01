Consejo Político del PRI aprueba método de renovación de la dirigencia estatal

Morelia, Michoacán, a 31 de enero de 2026.- Tras definir el método de selección para el cambio de dirigencia estatal del PRI en Michoacán durante la celebración de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal, consejeras y consejeros del máximo órgano de dirección del partido, arroparon al presidente del CDE, Memo Valencia.

“Aquí hay un proyecto y aquí habrá continuidad de trabajo. Hoy nuestro partido toma una decisión importante. Inician los trabajos para renovar esta dirigencia. ¿Y quiénes tomarán la decisión? Los priistas. Pero los priistas que estamos en el PRI, los que estamos aquí. Nadie podrá tomar por asalto las decisiones de los verdaderos priistas”, dijo.

Memo Valencia recordó ante las y los consejeros priistas que este PRI es ahora un partido donde “estamos los verdaderos priistas, los militantes que amamos y queremos a nuestro partido que estamos aquí por convicción”.

En ese mismo sentido, llamó “a los buenos priistas que nos llevan en el corazón que ya pueden regresar a este Partido Revolucionario Institucional, porque ahora sí, porque ahora sí somos un PRI cercano a la militancia”.

Insistió en que el PRI en Michoacán va por un buen rumbo, todo gracias al trabajo de la militancia, de los presidentes municipales, de los presidentes de comités, de las estructuras, seccionales y todos los verdaderos revolucionarios, a quienes les aseguró “créansela, créansela cuando les digo que tenemos todo, todo para recuperar la gubernatura en Michoacán solos como PRI. Tenemos todo para ganar en el 2027”.

Finalmente, Memo Valencia reconoció el respaldo de la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, porque ha sido fundamental en permitir que las decisiones del PRI Michoacán se tomen en Michoacán.

“Si algo ha demostrado Alito, si algo ha demostrado Alito es que respeta las decisiones que se toman en Michoacán. Y si algo seguirá pasando, compañeras y compañeros, es que se seguirá respetando. Yo los quiero invitar, a que nos regresemos a nuestros municipios con la certeza de que hay rumbo, de que hay proyecto, pero sobre todo que digan que aquí no solamente huele a PRI, sino huele a triunfo, porque vamos a ganar”, sentenció.