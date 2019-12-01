Consejo Indígena de Michoacán advierte con impugnar iniciativa de Ley Estatal de Búsqueda por excluir a comunidades

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 12:59:53

Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026.– El Consejo Supremo Indígena de Michoacán no descartó impugnar la iniciativa de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado, presentada por la diputada morenista Belinda Iturbide, debido a la omisión de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, zonas donde dijo que existe una gran cantidad de casos de desaparición forzada.

Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo, señaló que las comunidades no han sido consultadas sobre la legislación, a pesar de que existen alrededor de 20 casos de desapariciones que afectan directamente a sus miembros.

"Si esta ley para empezar no la conocemos, no conocemos esta iniciativa de ley, requerimos conocerla, pero si trae cosas contrarias a los familiares a estos derechos que tienen colectivos las comunidades indígenas , lo vamos a impugnar porque no fue debidamente consultado", declaró el vocero.

Recordó que el Congreso del Estado ya ha tenido que repetir procesos legislativos en el pasado por no respetar el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, citando como ejemplo la Ley de Educación.

"Seguramente lo que va a pasar es que la Suprema Corte va a ordenar que haya una debida consulta a las comunidades", sentenció.