Consejo de Morena no debe pronunciarse sobre coordinador estatal:Fidel Calderón 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 13:25:24

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Fidel Calderón Torreblanca, exdiputado local y consejero estatal de Morena, anunció que no asistirá a la sesión del Consejo Estatal convocada para este domingo 15 de noviembre. Cuestionó tanto el tiempo transcurrido desde la última reunión del órgano como el tema que se propone discutir.

El ex secretario de Gobierno afirmó que el Consejo ha permanecido sin sesionar durante varios meses, pese a que los estatutos establecen que debe reunirse al menos una vez cada tres meses. Aunque dijo no recordar la fecha de la última sesión, sostuvo que el intervalo supera el plazo previsto.

También objetó que el orden del día incluya un pronunciamiento de respaldo a Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación. A su juicio, ese asunto no forma parte de las atribuciones del Consejo y la designación del coordinador correspondió a las dirigencias nacionales de los partidos de la coalición.

“De manera abrupta emiten esta convocatoria y plantean un orden del día que no tiene nada que ver con las atribuciones estatutarias de este órgano”, señaló en entrevista.

La reunión está programada para el mismo día y hora que una asamblea informativa convocada por Raúl Morón Orozco, en la plaza Carrillo, Calderón Torreblanca dijo que la coincidencia llama la atención.

Advirtió que la sesión podría derivar en una discusión entre consejeros que, consideró, no contribuiría a la unidad del partido.

"Quieren abrir una discusión si me permiten la expresión a navaja libre para que hablen todos los consejeros unos apoyando a un compañero, otros apoyando a otro compañero, pues nos parece que no es pertinente abrir ese tipo de discusiones de esa manera, en un momento como en el que nos encontramos", expresó .

Por esa razón, dijo, él y un número considerable de consejeros optarán por no acudir.