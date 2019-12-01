Consejo Ciudadano de Morelia invita a participar en Convocatoria de consejeros y consejeras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 10:44:20

Morelia, Michoacán; 15 de abril de 2026.- El secretario general del Consejo Ciudadano de Morelia, Gerónimo Color Gasca, invitó a formar parte de la Convocatoria a Consejeros y Consejeras del Grupo A, un ejercicio que amplia y resalta la participación de morelianas y morelianos en la vida pública de nuestro municipio.

Acompañado de los miembros del Comité Seleccionador, Jesús Vivanco Rodríguez, rector de la Universidad Latina de América (UNLA), y Raúl Olmos Torres, rector del Conservatorio de Las Rosas, el secretario precisó que la convocatoria estará disponible del 17 al 21 de abril.

Se seleccionarán a 22 consejeras y consejeros, de las que 13 serán mujeres y nueve hombres, así como 15% jóvenes, lo que impulsa la participación de las morelianas y juventudes en este espacio.

Color Gasca enumeró que los requisitos a entregarse en las instalaciones del consejo (Galena #336 centro histórico) o al correo [email protected] son:

• Acta de Nacimiento

• Constancia de residencia en el municipio de al menos 5 años

• Credencial del INE

• Curriculum Vitae

• Escrito libre con razones para ser seleccionado

• No ser ministros de culto, servidor público, dirigente o candidato político en un periodo de tres años previos, ni ser condenado por delito doloso.

El rector de la UNLA destacó que la participación de las universidades garantiza la transparencia en la selección de perfiles, así como resaltó que el Consejo Ciudadano representa un “universo de opinión” al servicio de Morelia.

Asimismo, el rector del Conservatorio de Las Rosas respaldó la invitación a que haya una amplia postulación de morelianos y morelianas que, con su profesionalismo y vocación, nutran la importante labor del Consejo Ciudadano de Morelia.