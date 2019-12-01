Conocen familiares de cadetes el modelo de formación policial del CECAFIS

Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- Como parte del programa “Cómo se forma un policía queretano”, el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) del Estado de Querétaro recibió a las familias de las y los 62 alumnos en formación inicial de la tercera generación 2025.

Durante la visita, los familiares recorrieron las instalaciones y conocieron el modelo académico que siguen las y los cadetes en su preparación, el cual combina la formación teórica y práctica, de acuerdo con los esquemas de profesionalización policial establecidos en la entidad.

A lo largo de este año, el CECAFIS ha abierto sus puertas a instituciones de educación básica, media superior y superior, con el objetivo de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y fomentar la transparencia sobre el trabajo que realizan los futuros policías estatales y municipales que integran el programa de formación inicial.

El proceso de formación contempla mil 230 horas clase, distribuidas en 11 módulos y 64 materias, bajo la modalidad de internado. En esta generación participan cadetes provenientes de los municipios de Amealco, Arroyo Seco, Cadereyta, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Joaquín, San Juan del Río, así como de la Policía Estatal.

Con este tipo de actividades, el CECAFIS fortalece los valores, la disciplina y el sentido de servicio de los futuros policías queretanos, reafirmando su compromiso con la formación de elementos más profesionales, humanos y comprometidos con la ciudadanía.