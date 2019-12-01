Conoce el recorrido de la Magno Posada “Noche de Paz” en Morelia

Conoce el recorrido de la Magno Posada “Noche de Paz” en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 17:20:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025.- El Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, en colaboración con la Arquidiócesis de Morelia, invita a las familias a disfrutar de la Cuarta Magno Posada Navideña “Noche de Paz”, una tradición que llena de alegría y unión el Centro Histórico. 

Este evento emblemático se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y revivir el verdadero espíritu navideño.

La posada dará inicio a las 17:30 horas en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El recorrido incluirá paradas en los templos de Lourdes y Las Monjas, para culminar en la Catedral de Morelia con la tradicional petición de posada, un concierto navideño, el encendido especial de la Catedral y una verbena popular con antojitos mexicanos.

Para garantizar la seguridad de miles de participantes Policía de Morelia implementará cierres viales a partir de las 17:30 horas de este sábado a lo largo de la Avenida Madero, desde la Calzada Fray Antonio de San Miguel hasta Catedral. Asimismo, a las cero horas del sábado, se cerrará el tramo de Morelos a Abasolo, para el montaje del escenario principal.

En ese sentido, los cruces que permitirán un paso controlado sobre Avenida Madero serán: Miguel Silva hacia Juan José de Lejarza; Belisario Domínguez a Fray Antonio de San Miguel; Morelos Norte a Morelos Sur; Vasco de Quiroga a Álvaro Obregón; Virrey de Mendoza a Pino Suárez.

Así, el Gobierno Municipal recomienda a los conductores planear rutas alternas y respetar las indicaciones de Policía de Morelia en tanto se celebra esta gran tradición que fomenta el fervor navideño e invita a la convivencia familiar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGEQ investiga fallecimiento en anexo en la colonia Reforma Agraria del municipio de Querétaro
Arrancan operativo para blindar zonas bancarias en Michoacán
A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato
Desarticulan laboratorio clandestino en Durango con valor de 2 mil 75 millones de pesos en operativos de la SSPC
Más información de la categoria
Trump no descarta una guerra contra Venezuela
Dolor e incertidumbre: restos de víctimas del accidente aéreo en Toluca aún no son entregados a familiares
A bordo de su auto convertible lo acribillaron a tiros en Celaya, Guanajuato
Latente, retorno de Caravana Coca-Cola a Morelia en 2026: Thelma Aquique
Comentarios