Conoce el recorrido de la Magno Posada “Noche de Paz” en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 17:20:29

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025.- El Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, en colaboración con la Arquidiócesis de Morelia, invita a las familias a disfrutar de la Cuarta Magno Posada Navideña “Noche de Paz”, una tradición que llena de alegría y unión el Centro Histórico.

Este evento emblemático se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y revivir el verdadero espíritu navideño.

La posada dará inicio a las 17:30 horas en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El recorrido incluirá paradas en los templos de Lourdes y Las Monjas, para culminar en la Catedral de Morelia con la tradicional petición de posada, un concierto navideño, el encendido especial de la Catedral y una verbena popular con antojitos mexicanos.

Para garantizar la seguridad de miles de participantes Policía de Morelia implementará cierres viales a partir de las 17:30 horas de este sábado a lo largo de la Avenida Madero, desde la Calzada Fray Antonio de San Miguel hasta Catedral. Asimismo, a las cero horas del sábado, se cerrará el tramo de Morelos a Abasolo, para el montaje del escenario principal.

En ese sentido, los cruces que permitirán un paso controlado sobre Avenida Madero serán: Miguel Silva hacia Juan José de Lejarza; Belisario Domínguez a Fray Antonio de San Miguel; Morelos Norte a Morelos Sur; Vasco de Quiroga a Álvaro Obregón; Virrey de Mendoza a Pino Suárez.

Así, el Gobierno Municipal recomienda a los conductores planear rutas alternas y respetar las indicaciones de Policía de Morelia en tanto se celebra esta gran tradición que fomenta el fervor navideño e invita a la convivencia familiar.