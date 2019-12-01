Conmemora SESA Día Nacional de las Personas Adultas Mayores en Tequisquiapan

Tequisquiapan, Querétaro, a 26 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA), llevó a cabo la ceremonia por la conmemoración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores (28 de agosto), en el Centro de Salud Tequisquiapan. El evento fue encabezado por la titular de la dependencia, María Martina Pérez Rendón.

En su mensaje, la funcionaria estatal destacó la importancia de reconocer a este sector de la población por sus valiosas aportaciones al desarrollo cultural y social de la comunidad e invitó a las y los asistentes a continuar impulsando prácticas que favorezcan su salud física y mental, reforzando la importancia de mantener un estilo de vida activo y saludable.

Como parte de la jornada se realizaron actividades físicas, artísticas, lúdicas, diseñadas para promover la salud integral, el bienestar emocional y la convivencia comunitaria. Para el cuidado de la salud se informó la importancia de acudir a revisiones médicas periódicas para prevenir complicaciones, el mantener al día el esquema de vacunación para prevenir enfermedades y el seguir las indicaciones médicas en cuanto a tratamientos y consumo de medicamentos.

Para la prevención de enfermedades respiratorias se explicó la importancia de evitar la exposición prolongada al frío y a cambios bruscos de temperatura, el mantenerse hidratados y consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales que fortalecen el sistema inmunológico.

El evento contó con la participación del presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería; del subcoordinador General Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), José Francisco Rivera Pesquera; así como del director de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Ramón Alfonso Mancillas Ortiz, entre otras personalidades.