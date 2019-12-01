Conmemora Quiroga el Día de la Bandera, Alma Mireya González llama a la unidad y la paz

Quiroga, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- En el marco del Día de la Bandera, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó este día el acto cívico conmemorativo acompañada por integrantes del Cabildo, autoridades, para honrar uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad nacional.

Durante la ceremonia, se rindieron honores al Lábaro Patrio y se destacó la importancia histórica de esta fecha, instaurada oficialmente en 1940 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, como un reconocimiento a la Bandera de México, emblema que representa la lucha, los valores y la soberanía del pueblo mexicano.

En su mensaje, la alcaldesa subrayó que la Bandera simboliza la historia, la unidad y el profundo amor por México, y señaló que sus colores deben inspirar a las y los quiroguenses a trabajar con respeto, responsabilidad y compromiso por el bienestar del municipio. “Hoy celebramos con orgullo uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad como mexicanas y mexicanos. Que este día nos recuerde quiénes somos y hacia dónde queremos avanzar”, expresó.

Alma Mireya González Sánchez hizo un llamado a fortalecer la unidad y la paz social, destacando que solo a través del trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno es posible construir un Quiroga más fuerte, más justo y más próspero. Enfatizó que honrar la Bandera también implica refrendar el compromiso con la legalidad, la transparencia y la eficacia en el servicio público.

Asimismo, reiteró que su administración mantiene firme la convicción de servir con responsabilidad y cercanía a la gente, trabajando todos los días para consolidar un gobierno honesto y eficiente que responda a las necesidades de la población y contribuya al desarrollo integral del municipio.

Finalmente, la presidenta municipal invitó a la ciudadanía a mantener vivos los valores que representa la Bandera Nacional, reafirmando que el amor por México se demuestra con acciones diarias en favor de la comunidad. “Sigamos construyendo, con convicción y unidad, un mejor Quiroga y un mejor país”, concluyó.