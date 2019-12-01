Conmemora Car Herrera Día Internacional del Voluntariado

Querétaro, Querétaro, 5 de diciembre del 2025.- En el marco del Día Internacional del Voluntariado que se conmemora este 5 de diciembre, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, sostuvo un encuentro con el equipo del voluntariado a quienes reconoció la labor altruista que realizan para mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas que más lo necesitan.

Car Herrera destacó que las y los voluntarios son parte esencial para esta dependencia, porque con su sensibilidad y vocación contribuyen a transformar la asistencia social, dijo que representan el corazón del DIF Estatal, ya que de manera desinteresada aportan a las causas sociales.

“Hoy en su día a las que son voluntarias y voluntarios, son una parte esencial para el Sistema Estatal DIF, en palabras nunca será suficiente par agradecerles todo lo que hacen, en donde quiera que hagan su labor, muchas gracias por su tiempo, su entrega y por querer dejar huella en donde estén, gracias de verdad a cada una de ustedes por ayudarme a seguir uniendo corazones”, aseguró.

La coordinadora de Relaciones Públicas del SEDIF, Ana Delgado Calleja, celebró el papel que desempeñan las y los voluntarios en el Centro de Asistencia Social (CAS) Carmelita Ballesteros, en la Casa de la Mujer, en los albergues y en todos los programas sociales, asimismo, anunció los primeros eventos con causa que se realizarán el próximo año.

“En este día solo quiero externarles un profundo agradecimiento, porque dedican muchas horas y mucho esfuerzo para compartirlo con nuestras niñas, niños y adolescentes, por cada clase que imparten, nos ayudan con tiempo y donativos, gracias por sumarse al SEDIF”, comentó.

Finalmente, la integrante del voluntariado del CAS Carmelita Ballesteros, Elba Cervantes, recalcó su compromiso por la niñez y adolescencia queretana, y aseguró que lo más importante es contribuir con acciones desinteresadas para que las y los niños sigan fortaleciendo su espíritu y regalando la pureza de su alegría para mantener un Querétaro más humano.