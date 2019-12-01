Congreso no es adversario de periodistas; debemos construir una Ley Mauricio sólida: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, refrendó su compromiso con la libertad de expresión y la protección de las y los periodistas, al señalar que el Poder Legislativo debe avanzar en la construcción de acuerdos que permitan fortalecer el marco jurídico para garantizar el ejercicio seguro de esta profesión.

Ante las inquietudes expresadas por integrantes del gremio periodístico en torno a la denominada Ley Mauricio, el legislador reconoció que existe preocupación por la falta de aprobación de la iniciativa y sostuvo que el Congreso debe responder con apertura, responsabilidad y disposición al diálogo.

“Entendemos la preocupación legítima de quienes preguntan por qué esta iniciativa aún no ha sido aprobada. Es una pregunta válida y merece una respuesta seria. Nuestro deber no es únicamente legislar con rapidez, sino legislar bien y construir normas que realmente protejan los derechos de las y los periodistas”, expresó.

Gaona García señaló que una reforma de esta trascendencia requiere del análisis de sus alcances jurídicos y de la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas, a fin de evitar vacíos legales o controversias que impidan alcanzar el objetivo de brindar una protección efectiva al ejercicio periodístico.

“El Congreso del Estado no es adversario de las y los periodistas. Compartimos la convicción de que deben ejercer su labor con absoluta libertad, sin intimidaciones, censura, amenazas ni violencia. La crítica fortalece a las instituciones; el silencio impuesto por el miedo las debilita”, afirmó.

Finalmente, Baltazar Gaona reiteró su disposición para impulsar el diálogo entre las comisiones legislativas, promoventes de la iniciativa, colectivos de periodistas y especialistas, con el objetivo de construir los acuerdos necesarios para avanzar en una legislación eficaz que honre la memoria del periodista Mauricio Cruz Solís y fortalezca la libertad de expresión en Michoacán.