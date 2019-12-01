Congreso no es adversario de periodistas; debemos construir una Ley Mauricio sólida: Baltazar Gaona

Congreso no es adversario de periodistas; debemos construir una Ley Mauricio sólida: Baltazar Gaona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 12:29:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, refrendó su compromiso con la libertad de expresión y la protección de las y los periodistas, al señalar que el Poder Legislativo debe avanzar en la construcción de acuerdos que permitan fortalecer el marco jurídico para garantizar el ejercicio seguro de esta profesión.

Ante las inquietudes expresadas por integrantes del gremio periodístico en torno a la denominada Ley Mauricio, el legislador reconoció que existe preocupación por la falta de aprobación de la iniciativa y sostuvo que el Congreso debe responder con apertura, responsabilidad y disposición al diálogo.

“Entendemos la preocupación legítima de quienes preguntan por qué esta iniciativa aún no ha sido aprobada. Es una pregunta válida y merece una respuesta seria. Nuestro deber no es únicamente legislar con rapidez, sino legislar bien y construir normas que realmente protejan los derechos de las y los periodistas”, expresó.

Gaona García señaló que una reforma de esta trascendencia requiere del análisis de sus alcances jurídicos y de la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas, a fin de evitar vacíos legales o controversias que impidan alcanzar el objetivo de brindar una protección efectiva al ejercicio periodístico.

“El Congreso del Estado no es adversario de las y los periodistas. Compartimos la convicción de que deben ejercer su labor con absoluta libertad, sin intimidaciones, censura, amenazas ni violencia. La crítica fortalece a las instituciones; el silencio impuesto por el miedo las debilita”, afirmó.

Finalmente, Baltazar Gaona reiteró su disposición para impulsar el diálogo entre las comisiones legislativas, promoventes de la iniciativa, colectivos de periodistas y especialistas, con el objetivo de construir los acuerdos necesarios para avanzar en una legislación eficaz que honre la memoria del periodista Mauricio Cruz Solís y fortalezca la libertad de expresión en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autos deportivos protagonizan carambola en calles de Tijuana
Rescatan a 3 excursionistas que se perdieron en el Ajusco
Caída de rayo deja a 7 personas heridas en Toluca
Con actos vandálicos colonos evitan desalojo de terreno en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Anuncia Sheinbaum 17 denuncias ante el Departamento de Justicia por muertes de connacionales en EEUU
María Felicia Jiménez otorga el perdón a Víctor Rodríguez, ex director de Pemex detenido por violencia intrafamiliar
Ejército rescata a cuatro jóvenes cautivos tras operativo en Zapopan, Jalisco; investigan presunto centro de extorsión
Torres Piña: En Michoacán no vamos a permitir que regrese el régimen de privilegios de la derecha
Comentarios