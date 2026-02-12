Congreso extiende hasta el 1° de marzo registro para la Condecoración “La Mujer Michoacana 2026”

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- En aras de incrementar la oportunidad de registrar a más aspirantes a la Condecoración “La Mujer Michoacana 2026”, la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género amplió el periodo de registro hasta el domingo primero de marzo del presente año.

Las integrantes de dicha comisión acordaron extender el periodo de registro para motivar a más personas a registrar a aquellas mujeres, instituciones o asociaciones que han destacado por realizar trabajos o proyectos en favor a la lucha por alcanzar la igualdad sustantiva dentro de la sociedad michoacana, en la atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad o adultas mayores.

El periodo de registro para hacerse acreedor o acreedora a esta condecoración inició el pasado 12 de febrero y concluirá el próximo domingo primero de marzo, las o los interesados deberán de llevar la documentación requerida a la oficina de la Secretaría de Servicios Parlamentario en el Palacio Legislativo, en un horario de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, o en la dirección de correo electrónico: mujer.michoacana@gmail.com.

Cabe señalar, que las Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género será la encargada de seleccionar el perfil idóneo y presentar ante el Pleno del Poder Legislativo, la propuesta de acuerdo con el nombre de la recipiendaria de la Condecoración; la cual, les será entregada en Sesión Solemne el próximo 11 once de marzo.

La convocatoria oficial ya se encuentra en las redes sociales oficiales del Congreso del Estado y en el sitio web de este Poder Legislativo en el siguiente link: https://congresomich.site/wp-content/uploads/2026/02/MUJER-MICHOACANA2026_20260212_162010_0000.pdf.pdf