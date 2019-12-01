Congreso del Estado y STASPLE entregan constancias de estudio a trabajadores

Morelia, Michoacán, 06 de noviembre de 2026.- EL Congreso del Estado y el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo entregaron constancias de estudio a los trabajadores que acreditaron el cuatrimestre mayo-agosto, en cursos de Inglés, Windows, Office, Diseño Gráfico y Marketing Digital, que imparten instructores del ICATMI.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el Salón de Recepciones, el diputado Baltazar Gaona García reconoció el esfuerzo de quienes dijo, encuentran espacio para capacitarse. “Cuando una trabajadora o un trabajador crece, permite que la que la institución se fortalezca; como Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso, deseo que el aprendizaje que hoy reconocemos, se refleje mejor en mejores herramientas para trabajar y también en mayor confianza de cada uno de ustedes en sus propias capacidades”.

Destacó la decisión de las y los empleados en inscribirse, asistir, aprender y terminar su curso, porque, dijo, equivocadamente se piensa que estudiar corresponde solamente a los jóvenes o a quienes están comenzando su vida laboral. “Pero ustedes nos recuerdan que nunca es tarde para aprender algo nuevo, que siempre podemos mejorar sin importar cuántos años llevamos de desempeño en una tarea”.

Baltazar Gaona agregó, le parece “especialmente valioso que hoy celebremos la conclusión de distintos cursos de capacitación, no tengo duda que cada conocimiento adquirido, cada habilidad que se fortalece y cada herramienta nueva que aprendemos a utilizar, puede ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo y a brindar una mejor atención a las personas que nos visitan”.

Ante el director de ICATMI plantel Morelia Norte, Mariano Rafael Huerta y de la representante del Auditor Superior de Michoacán, Cynthia Cortés Barajas, el legislador resaltó las acciones del STASPLE para acompañar la defensa de los derechos laborales, pero también, por impulsar oportunidades para que, las personas crezcan profesionalmente.

El Secretario General del STASPLE, Rogelio Vargas Andrade, junto con Edelmira Mendoza Moreno, Vanessa de Jesús Guzmán Gutiérrez y Raymundo Romero Monroy, expresó que para el Sindicato es satisfactorio observar el compromiso que las y los trabajadores tienen en el proceso de aprendizaje dentro de los cursos que instruye el ICATMI.

Reconoció el esfuerzo de cada uno, “ya que no es fácil trabajar, ser padre o madre familia, y a su vez estar estudiando” a la vez que agradeció el apoyo de las autoridades del Congreso del Estado y de la ASM así como al ICATMI por la disposición de enviar a sus capacitadores, en beneficio de las y los trabajadores en particular y del propio Poder Legislativo.