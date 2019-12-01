Congreso del Estado toma protesta a Yesenia Díaz Barrera como Regidora de Tacámbaro

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado designó y tomó protesta a Yesenia Díaz Barrera como Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, ante la solicitud de licencia definitiva otorgada a Silvia Aguilar Saldívar.

Conforme al Dictamen propuesto por la Comisión de Gobernación, dicha designación se dio en atención a lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual indica que al existir ausencia definitiva de la Regidora Propietaria y Regidora Suplente; corresponde al Congreso designar al Regidor que siga en la lista plurinominal o planilla que hubiese presentado los partidos que representaron, respetando el origen partidista de las ausentes y cuidando que reúna los requisitos de elegibilidad para el cargo.

De acuerdo con las Consideraciones, con fecha 13 de marzo 2025, el Diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, notificó a la Comisión de Gobernación, el oficio signado por el C. Salvador Bastida García, Presidente Municipal Constitucional de Tacámbaro, la solicitud de licencia definitiva de la Regidora Propietaria Silvia Aguilar Saldívar ante el Pleno, para que el Congreso del Estado designe sustituto respectivo, ante la inexistencia de suplente acreditado ante el Instituto Electoral.

Por lo que a la Presidencia de la Comisión de Gobernación se hizo llegar la Constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento de la Regiduría de Mayoría Relativa para el proceso electoral 2023-2024, en el Municipio de Tacámbaro, Michoacán, en la cual sólo registro a la C. Silvia Aguilar Saldívar y no registro Regidora Suplente.

Por ello, “la Comisión dictaminadora, atendiendo las necesidades y condiciones actuales del Municipio de Tacámbaro, Michoacán y tomando en consideración el registro de la planilla propuestas por el Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral de Michoacán, así como de los diferentes actores políticos, ponemos a consideración del Pleno a la C. Yesenia Díaz Barrera para ser designada Regidora Propietario del Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, toda vez que cumple con los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo”, detalla el Dictamen.