Congreso del Estado ratifica a Francisco Ramírez Flores como titular de la Secretaría de Contraloría

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- El Congreso del Estado ratificó a Francisco Ramírez Flores como titular de la Secretaría de Contraloría (Secoem). Con este nombramiento, el Gobierno de Michoacán fortalece el trabajo institucional en materia de prevención, control interno y combate a la corrupción, garantizando una fiscalización y rendición de cuentas permanente en favor de la transparencia.

Ramírez Flores ha ocupado diversos cargos dentro de la Secoem, como titular del Órgano Interno de Control, encargado de Auditoría, subdirector de Auditoría Gubernamental, secretario Técnico y encargado de Despacho, entre otros, lo que le ha permitido conocer a profundidad el funcionamiento de cada una de las áreas que integran la dependencia.

Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y actualmente cursa la Maestría en Ciencias Jurídicas en el Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial.

Tras su ratificación, el secretario destacó la importancia del trabajo coordinado para lograr mejores resultados en beneficio del estado. “Agradezco la confianza que me brinda el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como el respaldo del Congreso del Estado para asumir esta responsabilidad y continuar trabajando en beneficio de las y los michoacanos”, expresó.

En esta nueva etapa, la Secoem impulsará nuevas estrategias de trabajo, con un enfoque municipalista, que permita fortalecer la coordinación con los ayuntamientos, así como privilegiar la mejora continua de los procesos administrativos. Con ello, se refrenda el compromiso con la ciudadanía para consolidar una administración pública transparente, eficiente y orientada al desarrollo del estado.